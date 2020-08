– Skulle gjerne hatt fleire poeng

Aalesund FK sikra seg eitt poeng då dei sikra 2–2 i gårsdagens kamp mot Viking. Trener Lars Bohinen skulle gjerne hatt fleire poeng. – Vi veit at eitt poeng er for lite, det tek oss ingen plass. Vi skulle gjerne hatt tre, men det eine poenget er i alle fall betre enn ingen poeng, seier han. Sjølv om AaFK ligg nedst på tabellen håper Jonas Grønner at dei framleis kan snu sesongen. – Vi må ta oss med dei poenga vi får. Om vi har kampar der vi greier å skape sjansar så veit eg at vi vil kunne plukke poeng framover, seier han.