– Skuffende av styret

Styrebehandlinga av sammenslåinga av fødeavdelingene i Molde og Kristiansund var som forventet - men det er likevel skuffende, sier ordfører i Kristiansund ,Kjell Neergaard (Ap). Styret i Helse Møre og Romsdal mente det ikke var gitt avgjørende feilinformasjon i fødesaken, og holdt fast ved vedtaket om at avdelingene skal samlokaliseres i Molde før det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal står klart. Møtet inneholdt både seire og tap for Nordmøre, sier Neergaard som er svært godt fornøyd med at direktøren vil drive videre rehabiliteringssenteret i Aure.