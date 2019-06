– Skipet har stabilisert seg

Even T. Remøy, dagleg leiar i reiarlaget Remøy Managment, seier at «KV Barentshav» har stabilisert seg. – Det ser enklare ut å få retta det opp enn vi først trudde, og dette vil truleg skje tysdag eller onsdag. Det er ein del utstyr som må på plass først, seier han. Dei har også vore om bord i Kystvaktskipet, og Remøy opplyser at dei så langt ikkje ser teikn til skader.