– Skal vektlegge kommunenes syn

– Vi opplever at det er blitt veldig mye detaljstyring av statlige føringer fra ulike hold. Det kan være miljømyndigheter eller vei- og samferdselsspørsmål, sier statsminister Erna Solberg, etter at hun de siste dagene har møtt flere lokalpolitikere på Vestlandet. Hun varsler at regjeringen skal vektlegge kommunenes syn sterkere i klagesakene som kommer inn til dem.