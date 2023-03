– Skal hjelpe mjølkebøndene

Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen frå Ap seier auka innvesteringstilskot og betre jordbruksoppgjer skal vere med og hjelpe dei mjølkebøndene som no står framfor store investeringar. Innan 10 år skal alle kyr kunne gå fritt i fjøset, men framleis driv mange tradisjonelt med dyra på bås. – Også framover er dette ei sak som krev meir pengar over statsbudsjettet, seier Kjølmoen.