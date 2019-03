– Situasjonen skaper uro i Norge

Situasjonen rundt Brexit i Storbritannia er fremdeles uavklart. Styreleder i Sjømat Norge, Inger Marie Sperre, mener dette skaper uro også i Norge. – De fleste jobber for å tilpasse seg situasjonen. Man ser varestrømmer som ikke er naturlige. Mye varer blir skippet til England for å sikre seg med tanke på å ha det på lager der borte. Slike unaturlige bevegelser i varestrømmene skaper økt risiko, sier Sperre. I kveld blir trolig et forslag om Brexit uten noen avtale avvist i det britiske parlamentet. Brexit skal etter planen skje om to uker.