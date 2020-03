– Situasjonen er svært utfordrende

Den nye storkommunen Ålesund ligger an til et negativt resultat på 126 millioner kroner i 2019, viser en foreløpig oversikt. Dette er et par millioner kroner mer enn kommunedirektørens prognose i desember. Økonomisjef Lars Fylling som presenterte tallene under formannskapsmøtet i dag, karakteriserer situasjonen som svært utfordrende. Samtlige av de fem tidligere kommunene gikk i minus. Tallene som ble presentert, viser at lønnsnivået er 122 millioner kroner høyere enn budsjettert. Arbeidet med å få ned driftsnivået er i gang. Det er allerede innført ansettelsesstopp. Kommunedirektøren skal legge frem sin innstilling om 2021-budsjettet i september.