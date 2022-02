– Sirkla inn særleg sårbare

Politiet hevdar at den tidlegare fastlegen har sirkla inn særleg sårbare kvinnelege pasientar for å få tilfredsstilt eigne seksuelle behov. Det sa aktor Magne Nyborg under innleiingsføredraget. Fleire av kvinnene som skal forklare seg dei neste dagane har bedt om at den tidlegare fastlegen går ut eller set seg langt bak i salen under forklaringa deira. Fleire behandlarar skal også forklare seg om det kvinnene har fortalt.