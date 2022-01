– Setter full fart på planlegging

Nye veier sier de setter full fart på planleggingsarbeidet for utbedringen av E136 fra Vestnes til Innlandet. Det sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier, på et dialogmøte i dag. De har fått på plass avtale med Vegvesenet om å få tilsendt dokumentasjonen de trenger, og regner med å ha dette i løpet av februar. De kan kan ennå ikke love noe om prioritering. Det skal styret ta stilling til, tidligst i mai/juni. – Jeg kan love at vi har sett på vegen som veldig viktig, og setter full fart på planleggingsarbeidet, sier Hobbesland.