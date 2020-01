– Sett ned billettprisane på alle ferjene

Protestane mot kjem frå heile Kyst-Noreg. Særleg i ferjefylka Møre og Romsdal og Nordland har protestane vore ekstra harde.

I dag kunne NRK fortelje historia om familien til Bente Sørgård, som brukar 7461 kroner kvar einaste månad for å kome seg på jobb. Så kom meldinga om at Nordland fylkeskommune går tilbake på prishoppet.

– Nordland har fylkespolitikarar som lyttar til folket. No må dei andre kome etter, seier initiativtakar til aksjonen «Protest mot økte fergetakster», Joachim Orvik. I eit debattinnlegg på Ytring kallar Orvik ferjebillettane for «Kystens bomring».

Joakim Orvik under eit av protestarrangementa mot auka ferjetakstar. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

– Kan ikkje gjere som Nordland

I Møre og Romsdal fryktar reisande no at dei får fleire tusen kroner i ekstra utgifter for å krysse fjordane eller kome til og frå øyane. Det er fylkeskommunen som driv dei aller fleste ferjestrekningane. Og Møre og Romsdal har ein hardt pressa økonomi, og har gjennomført omfattande kuttplanar for å få drifta til å gå i balanse. Fylkesordførar Tove Lise Torve seier det slett ikkje er aktuelt å gjere det same som kollegaene i Nordland.

– Nordland har eit heilt anna utgangspunkt enn Møre og Romsdal og kan kutte i eigne budsjett på ein annan måte enn oss. Dei brukar langt meir pengar på administrasjon enn oss. Vi har vore nøydde til å kutte i vidaregåande skular, i kultur og i vedlikehald av vegane, seier fylkesordførar Tove Lise Torve til NRK.

Fylkesordførar Tove Lise Torve (i midten) møtte protest frå mange kantar under budsjettdebatten i Møre og Romsdal i haust. Foto: Trond Vestre

– Vi har valt å lytte

Nordland fylkeskommune opplyser torsdag kveld at fylket no risikerer å gå på eit underskot i 2020 som følgje av reduserte inntekter.

Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for samferdsel i Nordland. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Vi har valt å lytte til befolkninga, ikkje berre i Nordland men i alle dei andre kystfylka også. Det er grep regjeringa har teke som har ført til mindre pengar til fylka. Då må vi ute i fylkeskommunane gjere noko. Nordland får 486 millionar kroner mindre frå regjeringa. Når vi har valt å droppe prisauken risikerer vi å gå med underskot i 2020. Den risikoen tek vi og vonar regjeringa lyttar til oss, seier Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for samferdsel i Nordland i Dagsnytt 18 torsdag kveld.

Samferdselsminister Jon Georg Dale rosar Nordland fylkeskommune for å reversere planane om auka ferjetakstar. Men han lovar ikkje auka statlege overføringar.

– Det er fylkeskommunen som må gjere prioriteringane. Eg høyrer at politikarane i Nordland vil prioritere ferjene. Og eg håpar at heimfylket mitt Møre og Romsdal vil gjere det same, seier Dale. Han hevdar at fylkeskommunane har fått auka løyvingar dei siste åra.

Her får samferdsleminister Jon Georg Dale overlevert underskrifter frå 45 fortvilte kystordførarar. Foto: Jannicke Farstad / NRK

– Heilt horribelt

På ferjekaia på Hareid på søre Sunnmøre ventar folk i ferjekø på å kome seg over Sulafjorden til nordre Sunnmøre. Og samtalen handlar om ferjeprisane. Ingen likar at billettprisane på fylkesvegferjene har auka med to takstsoner.

Hallbjørn Bigset i ferjekøa på Hareid. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Det er heilt horribelt. Det er galskap. Fylkespolitikarane må skiftast ut. Dei er greinalause. Vi burde betale etter eit felles riksregulativ. Påslaget frå fylkeskommunen er rett og slett auka bompengar, seier Hallbjørn Bigset.

Han får heilt og fullt støtte frå dei andre som ventar på ferja.

Willy Nesset i ferjekøa på Hareid. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Prisauken er sjokkerande. Vi som bur ute på øyane får dette midt i fleisen. Alle som har med dette å gjere må reversere dette. Eg las at Nordland hadde gått tilbake på prisauken. Det skulle berre mangle om også politikarane her kunne gjere det same, seier Willy Nesset.

– Gjer som Nordland

Møre og Romsdal fylkeskommune har auka ferjetakstane frå nyttår. Ifølgje samferdselssjef Arild Fuglset får Møre og Romsdal fylke inn mellom 60 og 65 millionar kroner ekstra i året som følgje av at billettprisane er auka med to takstsoner. Auken som Nordland no går bort frå skulle gje denne fylkeskommunen 25 millionar kroner i ekstra inntekter. Møre og Romsdal er det fylket i landet som transporterer flest folk med ferje.

– Tida er inne til at i alle fall Møre og Romsdal gjer det same som politikarane i Nordland. Fylkeskommunen kan ta kutt andre stader. Dette forventar vi at Møre og Romsdal gjer, seier Orvik.

Orvik seier til NRK at lågare pris på ferjebillettane handlar om å kunne oppretthalde levedyktige lokalsamfunn langs norskekysten.

– Prisane som er innført no er rein og skjær galskap. I sambandet eg brukar til dagleg blir det femti prosent auke når autopass-ordninga kjem i tillegg til auken på to takstsoner, seier Orvik.

– Vil ha like ferjeprisar

Fylkeskommunane får pengar frå staten som mellom anna skal gå til drift av fylkesvegferjene. Den politiske leiinga i dei største ferjefylka meiner staten har underfinansiert overgangen til utsleppsfrie ferjer. Fylkeskommunane har dernest angripe auka kostnader på ulikt vis. I og med at kvar fylkeskommune har ansvar for eigen økonomi og den lokale drifta blir det dermed ulike takstløysingar frå fylke til fylke.

– Dette er eit av dei store problema. Vi er veldig opptekne av at det skal vere like vilkår til å både drive næring og å reise til jobb. Slik situasjonen er no blir det ei stor konkurransevriding, der Møre og Romsdal står att som ein stor tapar, seier Orvik.