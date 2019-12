– Sett dykk ned og finn ei løysing

Ordføraren i Hareid, Bernt Brandal (Folkelista) meiner at auken i ferjetakstane som fylkesordføraren har foreslått, er heilt uakseptabel. Måndag kveld heldt Brandal ein appell til fylkespolitikarane under ein demonstrasjon i Molde. Lokalpolitikarar, lastebileigarar og trafikkantar hadde møtt opp for å vise sin protest. Både Brandal og tidlegare ordfører i Aukra, Bernhard Riksfjord (Ap), ber Staten og fylkeskommunen sette seg saman for å finne ei løysing. No i kveld sit leiaren i samferdslesutvalet Kristin Sørheim (til venstre) og fleirtalspartia i fylkestinget i møte.