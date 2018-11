– Sesongen startar no

Alpinisten Nina Haver-Løseth frå Ålesund er klar for sin sesongdebut i finske Levi i dag, etter at ho sto over opningsrennet. Sebastian Foss-Solevåg frå Ålesund skal i aksjon i Finland i morgon. Sportssjef i alpint i Norges Skiforbund, Claus Johan Ryste frå Stranda, seier dei er godt førebudde til slalåmopninga, og at det er i helga verdscupsesongen verkeleg startar. Ryste seier dei ser fram til at det no er renn kvar helg framover.