– Ser ut til å gå bedre enn først fryktet

Mandag ble fire personer skadet i en arbeidsulykke da de jobbet på en nettstasjon på Hjelset i Molde. To av de ble senere sendt til Haukeland sykehus for videre behandling. Gerhard Eidså, daglig leder i Elinett, sier til Romsdals Budstikke at det går bedre enn ventet med de to.

– Jeg har ikke så veldig lyst til å gå i detalj av hensyn til de skadde, kollegene og pårørende. Det jeg kan si er at selv om situasjonen er alvorlig, så ser det ut til å gå bedre enn først fryktet, sier Eidså til avisen.