– Sannsynleg med smitte

Rektor Jessie Strand Fagervoll seier at ho trur det er sannsynleg at det kjem koronasmitte blant dei tusen elevane ved Borgund vidaregåande skule i Ålesund. På skulestarten måndag var det strenge koronatiltak. Alle elevane måtte sprite hendene før dei gjekk inn på skuleopninga. Opninga var oppdelt i fleire rundar for å avgrense eventuell smittespreiing.