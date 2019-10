– Rydder opp i kontraktsforhold

Sala Music, selskapet til artisten Sigrid, sier de nå tar grep for å rydde opp i lønns- og kontraktsforhold. – Vi erkjenner at det er behov for profesjonalisering av lønns- og kontraktsforholdene for våre musikere, skriver styreleder Håkon Raabe i Sala Music i en pressemelding. Klassekampen skriver fredag at de har fått tilgang til flere dokumenter som viser at bandet har jobbet uten kontrakt siden 2016, og at de stadig ba managementet Made om bedre informasjon og møter om lønn. I begynnelsen fakturerte musikerne til Made, men etter hvert var det Sigrids selskap Sala Music som lønnet dem. Håkon Raabe sier at de nå jobber med å få på plass avtalene i kontraktsform.