– Roleg start på påska

Møre og Romsdal Røde Kors melder om ein roleg start på påska. – Det har vore nokre få skader i skianlegg og henteoppdrag med skader i terrenget. No står påskedagane for tur og det er meldt strålande vêr fleire stadar i fylket. Vi forventar stor utfart i fjellet i dagane som kjem og håper alle er forsiktige og ikkje beveger seg i skredutsette område no, skriv dei i ei pressemelding.