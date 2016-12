– Risiko for pasientene

En oversikt fra kommuneoverlege Cato Innerdal viser at Molde kommune, i perioden fra mars til desember, har mottatt 579 pasienter som skrives ut fra sjukehusa, men der det ikke følger med noen skriftlig informasjon om hva slags behandling pasienten har fått på sjukehuset, hvilke legemidler pasienten skal ha og hvilke legemidler pasienten eventuelt ikke skal ha. Det skriver rbnett.no. Til avisen sier Innerdal at det utgjør en stor risiko for pasientene.