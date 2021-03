– Riktig av regjeringa å avvente

KS-leder Bjørn Arild Gram (Sp) mener det er riktig av regjeringa å avvente strenge nasjonale tiltak mot koronapandemien. Statsministeren redegjorde om situasjonen for Stortinget i dag, og gjorde det klart at det vil komme strenge tiltak dersom smittetallene ikke snur. Men foreløpig vil regjeringa vente. Gram sier at kommunene har klart å slå tilbake smitteutbrudd med strenge lokale tiltak, og han mener det er en rett strategi å tilpasse tiltakene etter smittesituasjonen.