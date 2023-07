– Riktig at Borten Moe trakk seg

Fylkesleiar for Senterpartiet i Møre og Romsdal, Marit Nerås Krogsæter, meiner det var riktig av Ola Borten Moe å trekke seg som statsråd og nestleiar for partiet.

Borten Moe annonserte i dag at han går av, etter det vart kjent at han hadde brote habilitetsreglane ved å kjøpe våpenaksjar for fleire hundre tusen kroner.

Krogsæter trur ikkje dette vil svekke tilliten til partiet.

– Borten Moe har vore tydeleg sjølv på at dette er noko han som enkeltperson har gjort, og at han gjort ei feilvurdering. Så eg trur ikkje det har mykje å seie for partiet sin del, men vi må jo velje ein ny nestleiar på eit tidspunkt og vi er spent på prosessen fram mot det.