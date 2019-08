– Rettvist krav frå fiskarlaget

Fylkesordførarkandidat Pål Farstad (V) meiner det er eit rettvist krav frå fiskarlaget, som ber om ein plan for korleis ein skal bruke havområda. Venstre-representanten seier havområda er ein enorm ressurs for Noreg. Fisket har sine lange tradisjonar, og når det kjem planar om vindenergi i same området er det behov for ei avklaring av arealbruken til havs, seier Farstad.