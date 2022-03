– Rett at han skal sone

Bistandsadvokat Gerd Haagensen seier til NRK at dei tre fornærma i saka er letta over at domfelte er dømd for nokre av overgrepa. Ifølgje henne synest dei det er rett at han skal sone ei fengselsstraff. Den tidlegare fastlegen blei dømd for å ha forgripe seg mot ein pasient, men frifunne for to av forholda.