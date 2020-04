– Respekter behovet for nærhet

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, mener det er nok penger til to akuttsykehus i Nordmøre og Romsdal, skriver Tidens Krav. Arbeiderpartiet sentralt vil ikke opprettholde fødeavdeling i Kristiansund etter at fellessykehuset på Hjelset er bygget. Dette har ført til sterke reaksjoner. Toppe mener Arbeiderpartiet burde lyttet til egen ordfører og respektert befolkningens behov for trygghet. Senterpartiet, Frp og SV vil fremme forslag om at det skal være fødeavdeling i Kristiansund også etter at det nye sykehuset står ferdig når Stortinget behandler Nasjonal helse- og sykehusplan 12. mai.