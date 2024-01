– Rekkevidda blir redusert med 10-12 mil når gradestokken viser null

Vinter og kulde kan bli en utfordring for de som har valgt å kjøre elbil.

Bilselger Kato Eiksund Rogne i Ørsta Bil mener vi etterhvert er blitt vant til å kjøre elbil, og at folk har fått rutinene på plass.

Men det er viktig å være klar over at kulda svekker kapasiteten. – Det er ganske typisk at rekkevidda til elbilen blir redusert med 10-12 mil på vinterføre når gradestokken nærmer seg null, sier Rogne.

Han sier at den batterikapasiteten som de nye elbilene har i dag, dekker det de fleste behovene både sommer og vinter.

– Men skal du få maks rekkevidde så kan det være lurt å varme opp bilen på forhånd og ikke maksimere kapasiteten på akserellasjon og slike ting, sier Rogne.