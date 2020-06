– Regjeringa må handle no

Pål Farstad frå regjeringspartiet Venstre ber regjeringa stanse vindkraftutbygginga på Haramsøya. I fylkestinget i dag har politikarar frå ulike parti krangla om kven som har skulda for at dei åtte vindturbinane no skal byggjast på Haramsøya. Dette er ein uinteressant diskusjon, meiner Farstad. - Det er dei som sit ved roret som må handle, og dei må gjere det no, seier han. Silje Alice Ness frå Rødt oppmodar fylkespolitikarane om å stå samla i kampen mot vindkraftutbygginga på Haramsøya.