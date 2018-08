– Regionreformen har store mangler

Geir Vinsand i analyseselskapet NIVI er ikke overrasket over bråket og problemene med regionreformen. I Finnmark er politikerne sterkt i mot en sammenslåing med Troms og boikotter arbeidet med det nye storfylket. Vinsand som er sterkt kritisk til hele reformen, mener det har startet i feil ende. Han mener det ikke blir noe mer regionalt demokrati av å lage mammutfylker som for eksempel et sammenslått Troms og Finnmark.