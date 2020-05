– Regionreformen er en stor fiasko

Tidligere professor i samfunnsplanlegging ved Høgskulen i Volda, Jørgen Amdam, karakteriserer regionreformen som en stor fiasko. Foreløpige prognoser viser at Vestland fylkeskommune ligger an til et underskudd på 767 millioner kroner og fylkesrådmannen vil blant annet sette flere store samferdselsprosjekter på vent. Amdam som også har vært ordfører i Volda kommune, er ikke overrasket over den økonomiske situasjonen i Vestland fylkeskommune og sier at regionreformen mangler finansiering.