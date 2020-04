– Rassikringspotten bør tredobles

Lederen for Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling (Sp), mener det er behov for en tredobling av rassikringspotten. I dag møtte Nasjonal rassikringsgruppe den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet og Kommunaldepartementet for å diskutere rasutfordringene. Kravet er mer penger til rassikring, øremerking av pengene, og en egen krisepakke for rassikring av veg. Følling påpeker at behovet for å sikre raspunkt med høy og middels rasfaktor har økt fra 50 til 70 millioner kroner siden 2015. Randi Frisvoll (KrF) som representerer Møre og Romsdal i Nasjonal rassikringsgruppe, sier det er stor forståelse for utfordringene. Det er avtalt et nytt møte etter sommerferien.