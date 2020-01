– Rassikring må øremerkes

Pengene som blir overført til rassikring i fylkene, må øremerkes til rassikring. Det sier KrF-politiker Randi Frisvoll som representerer Møre og Romsdal i Nasjonal rassikringsgruppe. Tidligere fikk fylkene pengre fra en pott som var øremerket til rassikring. Men nå kan fylkene bruke pengene slik de selv ønsker. Frisvoll frykter at rassikring blir taperen i kampen om pengene. Lederen i Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling (Sp), sier hun vil be om et møte med kommunalministeren om denne saken i begynnelsen av februar.