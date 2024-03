– Puslete satsing på rassikring

Leiar Randi Walderhaug Frisvoll i Nasjonal rassikringsgruppe meiner regjeringa si satsing på rassikring blir for puslete.

Trass i auka satsing gjennom Nasjonal transportplan, meiner Frisvoll det er langt frå nok.

Frisvoll seier det tar for lang tid med rassikringsarbeidet, og håpar på to milliardar kroner meir per år frå neste års statsbudsjett.