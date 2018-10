– Problemet er overraskende stort

Medlemsbedriftene i Maritim forening for Søre Sunnmøre, er kraftig irritert over manglende koordinering mellom flyselskap, buss og hurtigbåt for reisende som kommer til Vigra om kvelden. Problemet er overraskende stort, sier daglig leder Jan Thormodsæter. - Skal en drive profesjonell industri der det i utgangspunltet er umulig, må i allefall samferdselstilbudet være på topp, sier han. Samferdselssjef Arild Fuglseth forstår frustrasjonen og sier de er i dialog med Avinor, busselskap og hurtigbåt.