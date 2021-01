– Prioriter fylkesveiene

Natur og Ungdom krever at vedlikeholdet av fylkesveiene blir proritert fremfor nye motorveier. NRK har kartlagt at etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveiene i landet er på mellom 65 og 70 milliarder kroner. – Vi må begynne å tenke på å begrense utslippene våre i mye større grad enn tidligere. Derfor er det viktig at man prioriterer fylkesveier fremfor en av de største forurenserne vi vet om, nemlig motorveien, sier sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, Anja Risten Eira.