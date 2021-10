– Politiet handla ikkje straffbart

Spesialeininga for politisaker har lagt vekk saka mellom politiet i Møre og Romsdal og vindkraftmotstandarar på Haramsøya. Vindkraftmotstandarar meinte politiet mellom anna tok imot pengar frå utbyggaren, og la ned ferdselsforbod utan å ha heimel til det. Spesialeininga fann ikkje haldepunkt for påstandane, og konkluderer med at det ikkje er sannsynleg at politiet har oppført seg på ein straffbar måte.