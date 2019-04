– Pasientene bli skadelidende

Helseminister Bent Høie advarer nordmørskommunene mot å si opp samarbeidsavtalene med Helse Møre og Romsdal. Kommunene har gjort dette som svar på vedtaket om legge ned fødeavdelinga i Kristiansund. I et svar på et skriftelg spørsmål fra stortingsrepresentant Else May Botten (Ap) skriver Høie at det er uheldig dersom pasientane blir skadelidende ved at samarbeidsavtaler blir sagt opp på grunn av motstand mot funksjonsfordeling. Høie mener dette er å sette til side pasientenes beste. Han påpeker også at partene har en plikt til å inngå nye samarbeidsavtalar når oppsagte avtaler løper ut.