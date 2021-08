– Pandemien er ikkje over

Kommuneoverlege i Ålesund, Olav Mestad, oppmodar om at også personar som er vaksinert følgjer smittevernreglane.

Ålesund kommune fekk søndag melding om tjue nye koronasmittetilfelle. Dette er det høgste smittetalet i kommunen på et døgn sidan pandemien starta. Ein betydeleg del av dei smitta er vaksinert med enten ein eller to vaksinedosar.

Mestad minner at vi nå er inne i den fjerde smittebølge og at pandemien ikkje er over.