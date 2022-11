– Overraska over frifinninga

Statsadvokat Benedikte Høgseth er overraska over at sorenskrivar Ole Ødegård er frifunnen i lagmannsretten. Ho viser mellom anna til at han blei dømd i tingretten til 30 dagar i fengsel. Ho har førebels ikkje bestemt seg for om dommen skal ankast til Høgsterett.

Påtalemakta meiner Ødegård har snakka usant om forholdet til den tidlegare kjæresten sin. Fredag blei han frikjent av Gulating lagmannsrett.