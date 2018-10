– Overmodent for sammenslåing

Venstres gruppeleder i kommunestyret i Averøy, Roald Rødsand, mener tiden er overmoden for å slå sammen Averøy og Kristiansund, skriver tk.no. Rødsand som til daglig jobber som leder for bygg- og eiendomsetaten i Kristiansund, vil også ha med seg Tingvoll og en stor del av Gjemnes. Rødsand viser til at Averøy og Kristiansund har hatt et felles bo- og arbeidsmarked i flere generasjoner, og allerede samarbeider tett på viktige områder.