– Ordninga er heilt avgjerande

Regiondirektør Espen Remme i NHO Møre og Romsdal er glad for at regjeringa ønsker å forlenge permitteringsordninga. – Ordninga er heilt avgjerande. Mange av våre medlemsverksemder melder om usikkerheit knytt til den perioden som opphavleg var på 26 veker. Å forlenge den til oktober er eit veldig viktig signal som skapar tryggleik for dei bransjane som har veldig usikre utsiktar framover, seier Remme.