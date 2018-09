– Opplevde det som en konfrontasjon

Fremskrittspartiets Ungdom i Møre og Romsdal sier de ble bedt om å fjerne en plakat fra Molde VGS, under et skolebesøk onsdag. Budskapet var «Boikott OD-dagen». Operasjon dagsverk samler i år inn penger for palestinsk ungdom. Flere fylkeslag av FpU mener årets samarbeidspartner KFUK-KFUM Global er israel-fiendtlig. – Vi opplevde det som en konfrontasjon og at vi ble presset til å ta den ned. At vi ble sterkt oppfordret, på bakgrunn av at det var et provoserende budskap, sier fylkesformann Håkon Strand (FpU). Skolen sier til NRK at de ikke ba dem om å fjerne plakaten. – Vår driftsleder gikk ned for å avklare med dem om rydding. Da fortalte den ansatte at flere elever i skolens OD-komite syntes budskapet var ubehagelig. Da tilbydde en i FpU å ta ned plakaten. Vår ansatt svarte at det kanskje hadde vært like greit. Ytringsfriheten lever i beste velgående på skolen vår, sier lærer Anne Midtsæter.