– Oppfører seg som et parti

Kirkemøtet vedtok tirsdag med 103 mot to stemmer, en oppfordring til å stanse ytterligere leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel, skriver Klassekampen. Frp-leder Sylvi Listhaug mener offensiven mot oljenæringen er feilslått og sier kirken oppfører seg som et politisk parti. – Å legge ned norsk oljenæring kan føre til økte utslipp globalt. Flagge ut arbeidsplasser, og gjøre Norge til et fattigere land.