– Omfanget av hat er svært alvorlig

43 prosent av norske lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. Halvparten har vurdert å gi seg i politikken på grunn av dette og 15 prosent har sluttet. Det viser en undersøkelse Ipsos har utført for KS. – Omfanget av hat og trusler mot lokalpolitikere er svært alvorlig. Det truer både demokratiet og ytringsfriheten når folk ikke tør debattere viktige samfunnsspørsmål. Når om lag halvparten sier de vurderer å ikke stille opp til valg, så er vi i alvorlig krise, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. Undersøkelsen viser at jo yngre man er, jo høyere er sannsynligheten for å bli utsatt for hatefulle ytringer.