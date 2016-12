– Nye ferger har for svak motorkraft

– På normaldager er det ingen problem for de 122 meter lange moderne gassfergene på Romsdalsfjorden å legge til ferjekaia på Furneset i Vestnes. "Moldefjord", "Fannefjord" og "Romsdalsfjord" – prisbelønte miljøferger («Green Ship Technology Awards 2010») har kryssa fjorden siden 2007 og det er sjelden de ikke kan fullføre rutene på grunn av værforhold.

Urd ble for tøff

Men mandagskvelden, mens ekstremværet Urd herja på Vestlandet og vinden tok ekstra tak rundt Furneset, fikk fergene store problem med å legge til kaia. Mange forsøk endte med at fergene måtte returnere til Molde uten å få satt av alle bilene.

– Det var veldig trassig å se at fergene ikke kom seg til kai, sier den erfarne båtføreren Magne Gudmund Olsen. Som pensjonist kan han endelig si det han mener, noe de fleste båtførere i rederiene ikke tør så lenge de er i tjeneste, sier han.

– Vinden gjør at akterenden på fartøya driver ned og ut fra kaia. Man får ikke ferga inn til fergelemmen. Da må båten ut igjen fra kaia og prøve på nytt og på nytt. Dette er ikke holdbart. Dette er ikke ferger som holder på et riksvegsamband som over Romsdalsfjorden mellom Molde og Furneset, sier Magne Gudmund Olsen.

Båtfører gjennom 50 år og de siste 35 som fergeskipper, Magne Gudmund Olsen. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– På 80-tallet hadde vi lukka ferger her på fjorden – ferger med baug. Nå har vi ferger som kun har en fallport. Den gang anbuda kom inn måtte rederiene stramme inn på det de kunne for å vinne anbud, og da var det motorkrafta som ble redusert for å spare kostnader. Det er der jeg tror feilen er: Fergene har for liten motorkraft!

Olsen har prøvd de fleste fergetyper som går på norske fjorder og gleder seg over teknologisk utvikling og nyvinninger i fergeflåten.

Må ha kraftigere motor

Men når det kommer til motorkraft, så er han helt klar på at mange ferger ikke er rusta for Vestlandet.

– Jeg mener vi før hadde mer å hjelpe oss med når det blåste opp – mer motorkrefter. Det er blitt for svak motorkraft på nye ferger.

Villig til å vurdere

– Generelt vil jeg si at regulariteten på fergesambandet Molde-Furneset er god, sier Victor Størdal som leder for fergeseksjonen i Statens vegvesen Region Midt.

Han kjenner ikke detaljene fra problema som gassfergene hadde under uværet i romjula, men med stadig oftere ekstremvær er han åpen for å vurdere motorkrafta på nye ferger.

– Når det kommer spesielle værforhold så skulle vi gjerne ønske oss sterkere motorkapasitet. Vi vil se på hva vi kan gjøre for å sikre oss god regularitet, men hvor vi skal sette grensa er noe vi vil se på i nye anbudsutlysninger framover.