– Nye Ålesund må lære av Haram

Forretningsmannen Leif Arne Langøy mener den nye storkommunen Ålesund må lære av Haram sitt tette samarbeid med næringslivet. Langøy som snakket til sunnmørspolitikere og næringslivet under en konferanse i dag, mener at dagens Ålesund kommune mangler en tett dialog med næringslivet. Langøy la ikke skjul på at han er skeptisk til Ålesund. Han sier at Haram kommune har vist en evne til å snakke med næringsliv og skole som gjør at kommunen hele tiden vet hvor skoen trykker. Tidligere denne uken ble Haram kåret til årets næringslivskommune i landet.