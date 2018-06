– Nye Ålesund må bidra økonomisk

Ordførerne i Haram og Sandøy ser svært alvorlig på uroen rundt finansieringa av Nordøyvegen og mener nye Ålesund kommune må enagsjere seg. De to ordførerne foreslår at den nye kommunen går inn med finansiering og mener det økonomiske bidraget bør være stort nok til å dekke et låneopptak på 200 millioner kroner. Saken kommer opp i møtet i fellesnemnda i morgen. I anbudsrunden har Nordøyvegen gått på en kostnadssprekk på en milliard kroner, og dette setter prosjektet i fare.