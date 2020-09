– NTP er urealistisk

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener at Nasjonal Transportplan er urealistisk, skriver Aftenposten. Hareide varsler at en rekke utbygginger som har hatt såkalt sikker plass i Nasjonal transportplan vil forsvinne ut eller bli utsatt på ubestemt tid. Flere av de store vegprosjektene i Fergefri E39 på Vestlandet er i følge avisa blant de som ligger dårlig an. I går møtte fylkeslederen i Møre og Romsdal KrF, Randi Frisvoll samferdselsministeren under et partiseminar i KrF og presenterte flere av samferdselsutfordringene i Møre og Romsdal. Frsivoll mener det er Møre og Romsdal sin tur til å få penger til et stort vegprosjekt i statsbudsjettet som regjeringen presenterer om noen uker.