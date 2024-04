– NTP er ein katastrofe for Møre og Romsdal

Fylkesordførar Anders Riise (H) meiner forslaget frå regjeringa til Nasjonal transportplan er ein katastrofe for Møre og Romsdal.

E39 gjennom Gjemnes er det einaste store vegprosjektet som har fått plass i den første 6-års perioden i NTP.

Riise er kritisk til at Volda-tunnelen er utsett til den andre seks-års perioden i NTP og at Møreaksen er tatt heilt ut. Han meiner og at det har kome alt for lite til fylkesvegane.

Neste veke skal Riise i høyring i transportkomiteen på Stortinget, men han har lite tru på at det kjem større endringar når Stortinget skal behandle NTP.