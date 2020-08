– Northug treng hjelp

Sprintlandslagstrener Arild Monsen er klar på at Petter Northug trenger hjelp til å få livet sitt på riktig spor igjen. Monsen var Northugs siste trener. – Jeg regner med at han redegjør for hendelsesforløpet. Jeg synes synd på Petter, men han må samtidig stå til ansvar for sine handlinger. Han trenger hjelp til å stake ut en ny kurs.