– Norge må ta lederposisjonen i satsingen på havrommet

Under et besøk ved Norsk Maritimt kompetansesenter i Ålesund tirsdag lanserte han et verdiskapingsprogram for havet. Støre selv vil sette seg i førersete for denne satsinga dersom han bli statsminister etter valget.

Lederposisjon

– Vi vil ha et forskningssenter for havrommet. Vi vil at Norge skal ta lederposisjonen i satsinga på å ta i bruk teknologi for autonome skip, og det vi ser her i Ålesund er et veldig spennende eksempel på hvor man kan plassere et slik senter.

– En satsing på havrommet vil kreve en fullstendig gjennomgang av virkemiddelapparatet vårt på nytt, og jeg sier at blir jeg statsminister så vil jeg lede dette arbeidet fra Statsministerens kontor i starten, sier Jonas Gahr Støre.

Frykter ikke ny teknologi

Jonas Gahr Støre fulgte interessert med da han ble vist simulatoren ved Norsk Maritimt Kompetansesenter. Foto: Trond Vestre / NRK

Men mer robotisering med blant annet førerløse båtar, vil ikke føre til at arbeidsplassene forsvinner, sier Støre.

– Jeg vil sitere min gode kollega, statsminister Stefan Löfven i Sverige da han var leder for de svenske metallarbeiderne. Han ble spurt om den nye teknologien truet arbeidsplassene. Han svarte at han ikke var redd den nye teknologien, han var redd den gamle. Og han har helt rett.

Kampen om Vestlandet

Arbeiderpartiets statsministerkandidat har sagt at han skal vinne Vestlandet, men i august har pilene pekt nedover, også i de vestlandsfylkene som har hatt målinger. Tirsdag var første gang Jonas Gahr Støre besøkte Møre og Romsdal under valgkampen.

Støre fikk en grundig omvisning på Norsk Maritimt kompetansesenter som er under utbygging. Deretter gikk turen til NTNU der han holdt en gjesteforelesning for studentene.

Støres lansering av et verdiskapingsprogram for havet ble godt mottatt, men han fikk også med seg noen utfordringer på vegen.

Ønsker mer samordning

Kommunikasjonsdirektøren i Rolls-Royce, Anette Bonnevie Wollebæk, i samtale med Jonas Gahr Støre. Foto: Trond Vestre / NRK

Kommunikasjonsdirektøren i Rolls-Royce, Anette Bonnevie Wollebæk, mener satsingen og støtten har vært for fragmentert og etterlyser mer samordning.

– Vi er opptatt av at de tar hensyn til det som handler om selve utviklingsfasen av teknologien. Det gis mye god støtte til maritim forskning i dag, men vi er opptatt av å lage den forskningen om til reell produkter og tjenester som kan skape verdier og arbeidsplasser langs kysten, sier

– Det er et mulighetsvindu nå. Vi har nå et stort program for fornyelse av fergeflåten som vi kan bruke, ikke bare til elektriske ferger, men vi kan også bruke ny teknologi for styring og kontroll ombord i disse fergene.