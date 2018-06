– Norge fremstår som useriøse

– Norge står internasjonalt frem som useriøse og upålitelige i anbudsprosesser. Det sier Nard Schreurs, direktør for eHelse og smart-tech i IKT Norge til fagbladet Dagens Medisin. Han ser på anbudstrøbbelet både i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge med bekymring. – Jeg snakker med selskaper og registrerer at de klør seg litt bak øret og lurer på om de skal legge inn nye anbud. De ser jo at selskaper som har brukt årevis på anbudene, og som kommer videre, trekker seg eller at ting går galt. Så man må spørre seg om Norge i offentlig sektor har en «prinsessen på erten» -holdning, siden mye går feil, sier Schreurs.