– Norge bør bidra mer

Elizabeth Hoff fra Ålesund, som leder WHOs arbeid i Syria, mener Norge og andre humanitære aktører bør gjøre mer for å få det krigsherjede landet på fote igjen. – Jeg tror fortsatt at mennesket er hovedsakelig godt, men at altfor mange menn i svarte dresser tar dårlige beslutninger; både i Syria og i det internasjonale samfunnet, sier hun til VG i Damaskus. Hoff mener alle aktører må ta ansvar for Syrias fremtid, selv om det betyr at man må samarbeide med president Bashar al-Assad.