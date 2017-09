– Nordmørslista tapte fordi nordmøringane gav opp

Det var bitre kommentarar som kom frå førstekandidat Steinar Wiik Sørvik. Han hevda at utspelet ikkje kom som følgje av at han var svært skuffa. Den skuffelsen hadde han lagt bak seg tidlegare på kvelden då han såg tapet kome. Om skuffelsen over resultatet hadde lagt seg var han framleis skuffa over nordmøringane.

– No har det skjedd det som alltid skjer på Nordmøre. Og eg seier det rett ut til alle nordmøringane. Når det verkeleg står på så gjev de opp. Det er også årsaka til at sjukehuset forsvann frå Kristiansund. Nordmøringane gav opp, sa Steinar Wiik Sørvik.

– Vi gav ikkje opp. Det er forskjellen

Og Steinar Wiik Sørvik heldt fram. Medan han var sterkt kritisk til nordmøringane såg han ein stor forskjell på fleirtalet og på tilhengarane til Nordmørslista.

– Vi står igjen som dei siste på kampplassen. Vi tapte. Men vi gav ikkje opp. Det er forskjellen, slo han fast.

Steinar Wiik Sørvik hevda at Nordmørslista har fått fleire signal på at arbeidet dei har drive har blitt sett pris på.

– Vi har fått mange klapp på skuldra og beskjed om at vi skulle stå på for Nordmøre. Vi er blitt sett på som ei klar stemme for Nordmøre og for sjukehuset i Kristiansund og det som har med skeivfordelinga i fylket å gjere.

– Sjokkert

I Kristiansund låg Nordmørslista på ei oppslutning på om lag 13 % då i underkant av 70 prosent av stemmene var opptalde. Arbeidarpartiet låg på over 29 %, Senterpartiet på over 16 prosent og Framstegspartiet på over 15 prosent.

– Eg er sjokkert over at folk på Ytre Nordmøre har valt å stemme Arbeidarpartiet i så stor grad som dei har gjort. Vi andre forsøkte å lage eit alternativ. Eg trudde at vi skulle site her og representere kristiansundarane. Men det viser seg at vi har stått åleine. Vi kan rett nok bli det nest største partiet i Kristiansund, men vi ender opp med at vi har mislukkast. Det må vi berre innsjå.

– Vi tapte

Steinar Wiik Sørvik innser nederlaget og seier at det no blir ein ny kvardag for dei som har kjempa for Nordmørslista.

– Dette blei ikkje slik vi trudde at det skulle bli. Vi har endt opp med å tape. Vi har gjort vårt beste, men vi nådde ikkje fram.